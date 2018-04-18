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Burhaniye’de Şenliği düzenlendi

Burhaniye ilçesinde, Şenlikleri tamamlanırken, dereceye giren okullara ödülleri törenle verildi.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 09:02
Burhaniye’de Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği düzenlendi

3-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinliklerde büyük çekişme yaşanırken, kazanan takımlara kupa, oyunculara da madalyaları verildi.
etkinlikleri yoğun ilgi görürken, 33 okuldan toplam 450 öğrenci katıldı. Dereceye giren takımların ödüllendirildiği ve birinci olan takımların 3 Mayısta 'de yapılacak il geneli yarışmalarına katılmaya hak kazanacağı yarışmalar Burhaniye Atatürk Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirildi. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı gerçekleştiren ," Geleceğimiz olan çocuklarımızın iyi yetişmesi için başta öğretmenlerimiz olmak üzere, okul yöneticileri, sivil toplum örgütleri, bizler, anne babalar ve eğitimin diğer faktörleri elimizden geldiğince gayret ediyoruz. Devletimizin kurucusu 'ün de meclisin kurulduğu günü geleceğimiz olarak gördüğü çocuklarımıza armağan ederken, bağımsızlıkla mücadelede ilk kıvılcım olan 19 Mayıs'ı gençlerimize bayram etti. Ülkemizin milletimizin yarınları olarak gördüğümüz çocuklarımızın iyi yetişmesi adına birçok çalışma yapılmaktadır. Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği projesi de bu anlamda çok yararlı, anlamlı bir proje oldu. Çocuklarımızın kültürümüzden ve değerlerimizden beslenerek yetişmesinin daha iyi nesillere ulaşma adına çok yararlı olacağını düşünüyorum. Projede emeği geçenleri ve yarışmaya katılan çocuklarımızı tebrik ediyorum" dedi. Yarışmada 2.sınıflar, Yağ Satarım Bal Satarım, 3.sınıflar, ve 4.sınıflarda Kaleli Yakan Top oyunu ile katıldı. 2.Sınıflarda Mustafa Keskin İlkokulu birinci olurken, Bahçelievler İlkokulu ikinci, Faruk Kızıklı İlkokulu üçüncü oldu. 3.sınıflarda ise Mustafa Keskin İlkokulu birinci olurken, Bahçelievler İlkokulu ikinci ve Faruk Kızıklı İlkokulu da üçüncü oldu. 4.sınıflarda da Şehit Yılmaz Kobak İlkokulu birinci, Faruk Kızıklı İlkokulu ikinci, Cumhuriyet İlkokulu da üçüncü oldu. Dereceye giren takımların kupa ve madalyaları Kaymakam Hüseyin Öner, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Doç.Dr.M.Oğuzhan İlban, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Faruk Kendigelen ve Müftü Hacı Öz tarafından verilirken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aytaç Ayaz'da emeği geçen öğretmenlere teşekkür plaketi verdi.

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Burhaniye’de Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği düzenlendi
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