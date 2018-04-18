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Ekonomi Üniversitesi 17. yılına törenle girdi

İEÜ’nün 17. kuruluş yıldönümünü töreninde konuşan Mütevelli Heyet Başkanı Demirtaş, “Üniversitemiz başarıdan başarıya koşuyor” dedi

Giriş Tarihi: 18.4.2018
Ekonomi Üniversitesi 17. yılına törenle girdi

Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) kuruluşunun 17. yılı düzenlenen tören ile kutlandı. İEÜ Konferans Salonu'ndaki törene İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Ekrem Demirtaş, MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural, İzmir Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, İEÜ Rektörü Prof. Dr. Can Muğan, İEÜ Mütevelli Heyet üyeleri, akademisyenler, öğrenciler ve konuklar katıldı. Demirtaş, dünyanın ilk 10 üniversitesi kalitesinde bir eğitim vermeyi hedefleyerek yola çıktıklarını, 17. yılında üniversitenin başarıdan başarıya koştuğunu söyledi. Kendisinin geçmişe değil geleceğe baktığını ifade eden Başkan Demirtaş, "Akıllı kampüsümüzü 10 milyon 76 bin lira ile inşa ettik. Burada teknoloji üretilecek. Hatta uzaya uydu göndereceğiz. Ama asıl, 'Bilim ve Teknoloji Kampüsü' Güzelbahçe'de olacak. Gelecek yılların en önemli yatırımlarından birisi de Sağlık Hastanesi'dir. Kaba inşaatı bitmek üzere olan hastanemizde 2019 yılı ortalarında hasta kabulüne başlanabilir" dedi.

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Ekonomi Üniversitesi 17. yılına törenle girdi
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