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lar beğeni topluyor

’nin Yeni Mahalle Hanımlar Lokali ve Meslek Edindirme Kursu’nda açtığı kursu ev hanımlarından büyük ilgi görüyor. El işi göz nuru lar yapan hanımların tasarımları ise büyük beğeni topladı.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 13:03
El emeği takılar beğeni topluyor

, bünyesinde bulunan hanım lokallerinde açılan kurslar ile hanımların hem sosyalleşmesine hem de ev ekonomilerine katkı sağlamalarına imkan tanıyor. Yeni Mahalle Hanımlar Lokali'nde düzenlenen kursunda kursiyerler, birbirinden güzel lar tasarlıyor.

İlçe 'nin katkılarıyla hafta içi 2 gün düzenlenen kurs, yoğun ilgi görüyor. Takı tasarımı yapan kursiyerler, kurslardan oldukça memnun. Hem bir zanaat öğrenip hem de sosyalleşmelerine imkan tanıyan Yunusemre Belediyesi'ne teşekkür eden kursiyerler, bu tür kursların devamının gelmesini istiyor.

3 yıldır Yunusemre Belediyesi'nin kurslarına katıldığını dile getiren Özlem Öz, bu kurslarda pek çok zanaat öğrendiğini söyleyerek, "Ben üç senedir bu kurslara geliyorum iğne oyası ile başlamıştım. Takı tasarım kursuna da geçen sene başladım. Takı tasarımı çok seviyorum. Bu işten de para kazandığım için çok hoşuma gidiyor.

Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. , başkanıma da bizlere bu imkanı sağladığı için çok teşekkür ederim" dedi. asıllı Elmira Karajgetiva ise, "Bu kurslara hem zamanımı değerlendirmek hem de bu konuda yeteneğim olduğunu düşündüğüm için katıldım. Kursa seve seve katılıyorum. Çok da memnunum" şeklinde konuştu.

Kurs hocası Dilek Tütüncü de kursa olan ilginin memnuniyet verici olduğunu ifade ederken şunları söyledi: "Yaklaşık 2 yıldır kurs veriyoruz. Takı kursumuzda şu anda 12 kursiyerimiz var. Haftada iki gün takı tasarlayan kursiyerlerimiz oldukça yetenekli. Onların memnuniyeti bizleri de mutlu ediyor. Bizlere bu imkanı sağlayan Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye çok teşekkür ederim."

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El emeği takılar beğeni topluyor
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