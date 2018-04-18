El emeği takılar beğeni topluyor

Yunusemre Belediyesi, bünyesinde bulunan hanım lokallerinde açılan kurslar ile hanımların hem sosyalleşmesine hem de ev ekonomilerine katkı sağlamalarına imkan tanıyor. Yeni Mahalle Hanımlar Lokali'nde düzenlenen takı tasarımı kursunda kursiyerler, birbirinden güzel takılar tasarlıyor.

İlçe Halk Eğitim Merkezi'nin katkılarıyla hafta içi 2 gün düzenlenen kurs, yoğun ilgi görüyor. Takı tasarımı yapan kursiyerler, kurslardan oldukça memnun. Hem bir zanaat öğrenip hem de sosyalleşmelerine imkan tanıyan Yunusemre Belediyesi'ne teşekkür eden kursiyerler, bu tür kursların devamının gelmesini istiyor.

3 yıldır Yunusemre Belediyesi'nin kurslarına katıldığını dile getiren Özlem Öz, bu kurslarda pek çok zanaat öğrendiğini söyleyerek, "Ben üç senedir bu kurslara geliyorum iğne oyası ile başlamıştım. Takı tasarım kursuna da geçen sene başladım. Takı tasarımı çok seviyorum. Bu işten de para kazandığım için çok hoşuma gidiyor.

Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi, başkanıma da bizlere bu imkanı sağladığı için çok teşekkür ederim" dedi. Kazakistan asıllı Elmira Karajgetiva ise, "Bu kurslara hem zamanımı değerlendirmek hem de bu konuda yeteneğim olduğunu düşündüğüm için katıldım. Kursa seve seve katılıyorum. Çok da memnunum" şeklinde konuştu.

Kurs hocası Dilek Tütüncü de kursa olan ilginin memnuniyet verici olduğunu ifade ederken şunları söyledi: "Yaklaşık 2 yıldır kurs veriyoruz. Takı kursumuzda şu anda 12 kursiyerimiz var. Haftada iki gün takı tasarlayan kursiyerlerimiz oldukça yetenekli. Onların memnuniyeti bizleri de mutlu ediyor. Bizlere bu imkanı sağlayan Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye çok teşekkür ederim."

