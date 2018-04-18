Entegre soğuk hava tesisi 5 yıl sonra tekrar açıldı

İlçede 2006 - 2013 yılları arasında faaliyet gösteren Pazarlar Entegre Soğuk hava tesisleri Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Bölge Birliği tarafından Biopeks firmasına satılması ile yeniden faaliyetlerine başladı.

2006 yılı verilerine göre 6 milyon liraya yapılan ve 2013 yılında kapatılan Pazarlar Entegre Soğuk Hava Tesisleri Biopeks firması tarafından bölge halkına hizmet vermeye başladı.

Biopeks firması tarafından bölge halkının hizmetine sunulan Pazarlar Entegre Soğuk Hava tesisleri ürün işleme çalışması başlayarak işçi istihdamına da başladı.

Firmasının sahibi İsmail Kalkan, "Pazarlar Entegre Soğuk Hava tesislerini yeniden canlandırarak bölge halkına hizmet vereceğiz. Hem istihdama hem de tarıma destek vermiş olacağız. Şu anda tesisimizde çilek işlemesine başladık. İlerleyen günlerde birçok meyveyi işleyeceğiz. Meyve diyarı olan Pazarlar'ın ürününe değer katacağız" dedi.

Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan ise, "İlçemizin kanayan yarası durumunda olan Tarım Kredi Kooperatiflerine ait Entegre Soğuk Hava tesisini satışa çıkarmış ve Akşehir'li Biopeks firmasının alması ile yeniden eski günlerdeki gibi Pazarlar için çalışmaya başlanmıştır. Ayrıca ilçemiz içersinden personel alımına devam ediyor. Bizde Pazarlar Belediyesi olarak Pazarlarımıza yapılan bu büyük yatırıma ve sağladığı istihdamı desteklemek amacıyla üzerimize düşen her şeyi yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Her şey Pazarlarımız için" dedi.



