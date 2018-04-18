Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Erdoğan ve Yıldırım için şarkı besteletti

Erdoğan ve Yıldırım için şarkı besteletti

Giriş Tarihi: 18.4.2018
Erdoğan ve Yıldırım için şarkı besteletti

Ak Parti'nin 28 Nisan Cumartesi günü yapacağı İl Kongresi'ne Cumhurbaşkanı ve Başbakan da katılacak. İzmir teşkilatları, il kongresine coşkulu bir şekilde hazırlanıyor. AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, bir sürprizin altına atarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım için adının açıklanmasını istemeyen bir müzik öğretmenine iki şarkı hazırlattı. Hazırlanan şarkıda, "Sana olan sevgimiz, hiçbir gün bitmeyecek. Reis bu İzmir'i ölene denk sevecek" sözleri yer aldı. "Kalp seninle atar" isimli marş havasında olması dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yazılan "Biz" isimli hareketli şarkı tulum sesi ile başlıyor. Şarkıda, "Biz, biz İzmir'iz. Biz, biriz. İzmiriz biz. Hep biriz biz" deniliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Erdoğan ve Yıldırım için şarkı besteletti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN