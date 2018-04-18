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Geleneksel hale gelen futbol turnuvasında ilk vuruşu Başkan Maraş yaptı

’da uluslar arası üretiminin yanı sıra sosyal faaliyetleri ve sosyal sorumluluk projeleri ile dikkat çeken OKT Trailer çalışanlarının geleneksel hale getirdiği işçi bayramı etkinlikleri start aldı. İşçiler tarafından oluşturulan takımlar arasında gerçekleştirilen futbol turnuvası OKT Trailer Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş'ın ilk vuruşu ile başladı.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 12:31
Geleneksel hale gelen futbol turnuvasında ilk vuruşu Başkan Maraş yaptı

OKT Trailer'ın, geleneksel hale getirdiği ve bu yıl 7'incisi gerçekleştirilen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Bahar Şenliği kapsamında bu yıl da futbol turnuvası düzenlendi. Geleneksel hale gelen ve bu yıl 3.'sü düzenlenen futbol turnuvasında karşılaşmalar Efeler merkezdeki İpek Halı Saha Tesisleri'nde yapılıyor. 27 Nisan'da final maçının oynanacağı turnuva, açılış seremonisiyle başladı. Açılışa katılan OKT Trailer Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, OKT FT ile Genç Mimarlar takımları arasında oynanan ilk maçın başlama vuruşunu gerçekleştirdi. Takımlar açılışta, finalde kaldırmak istedikleri kupayla birlikte fotoğraf çektirdi.

Organizasyon kapsamında firma çalışanlarının oluşturduğu OKT FT, Los Galacticos ve Paint Warriors takımlarının yanı sıra firmanın sosyal sorumluluk projesi kapsamında beraber çalıştığı Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin forma giydiği Genç Mimarlar takımı boy gösteriyor. 4 takımın kıyasıya mücadelesine sahne olan futbol şöleninde finalde kazanan takım kupanın sahibi olacak. Turnuvada fair-play ve gol kralı ödülünün yanı sıra en centilmen oyuncu ve takıma da ödül verilecek.

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Geleneksel hale gelen futbol turnuvasında ilk vuruşu Başkan Maraş yaptı
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