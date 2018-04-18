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Göztepe’nin kozu fikstür

Spor Toto Süper Lig’de Bursaspor’u yenerek UEFA Avrupa Ligi’ne katılma yolunda umut tazeleyen Göztepe, kalan 5 haftada fikstür avantajına güveniyor

Giriş Tarihi: 18.4.2018
Göztepe’nin kozu fikstür

Spor Toto Süper Lig'de pazar günü evinde ağırladığı Bursaspor'u mağlup eden Göztepe, ligde son düzlüğe girilirken kalan 5 maçının 3'ünü evinde oynayacak. UEFA Avrupa Ligi'ne katılmayı hedefleyen sarı-kırmızıların en uzak deplasmanı ise . Bu hafta 'e 1.5 saat mesafede olan Akhisar'a gidecek Göz-Göz, ardından Kardemir Karabükspor ve Yeni Malatyaspor'la üst üste evinde karşılaşacak. Göztepe, 33. haftada Konyaspor'la dış sahada mücadele edip sezonu taraftarının önünde oynayacağı Galatasaray sınavıyla noktalayacak. Bursaspor galibiyetiyle 3 haftalık kötü gidişata dur diyen Göztepe, ilk 5 yolundaki rakipleri Demir Grup Sivasspor ve Trabzonspor'un puan kayıplarıyla rahatladı. Ligde 5. sıradaki Trabzonspor'la arasındaki puan farkını 3'e indiren 43 puanlı Göztepe, Sivasspor'un da 2 puan önüne geçip 29. haftayı 7. bitirdi.

OYNAMADAN KAZANILMIYOR
Gençlerbirliği'ni yenen Kayserispor'u ise 1 puan geriden takibini sürdüren İzmir temsilcisi iddiasını sürdürdü. Başkan Mehmet Sepil yaptığı açıklamada, "Fikstür avantajımız var. Akhisar bize Karşıyaka kadar yakın. Ancak maçlar oynanmadan kazanılmıyor" dedi.

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Göztepe’nin kozu fikstür
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