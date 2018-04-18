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İnciraltı, devletin zirvesini bekliyor

Giriş Tarihi: 18.4.2018
İnciraltı, devletin zirvesini bekliyor

İnciraltı'nın planlanarak bir an evvel ekonomisine kazandırılması için çaba sarf eden İnciraltı 2. Nesil Platformu, 1994 yılında kurulan ve geçtiğimiz hafta sonu olağanüstü genel kurul yapan "İnciraltı Derneği" ile birleşerek güç birliği yaptı. İnciraltı Derneği'nin uzun yıllar başkanlığını yapan Ekrem Şen ve yönetimi, görevi İnciraltı 2.Nesil Platformu Başkanı Tayfun Karabulut'a ve oluşturulan yeni yönetime devretti. İnciraltı'ndaki toprak sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini ifade eden Karabulut, "28 Nisan günü şehrimize gelecek olan Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız 'ın 'İzmir Körfez Geçişi' ihale tarihi ve 'İnciraltı Planlamaları' hakkında müjde vereceklerine yürekten inanıyoruz. İstiyoruz ki kendilerini İnciraltı'nda misafir edelim. Türkiye'nin en güzel yeri olan İnciraltı'nı ve ülkesine bağlı, sabırlı insanlar olan bizleri ziyaret etmeleri bizi onurlandıracaktır. İzmir hazırdır, İnciraltı hazırdır gözümüz ve kulağımız sizlerdedir" şeklinde konuştu.

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İnciraltı, devletin zirvesini bekliyor
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