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Kadın çiftçiler sağlıklı ürünler için çalışacak

Giriş Tarihi: 18.4.2018
Kadın çiftçiler sağlıklı ürünler için çalışacak

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlüğü'nün kadın üreticilere yönelik proje ve destek çalışmalarına bir yenisi daha eklendi. Selçuk ve Menderes ilçelerinde uygulanmaya başlanan "Kadın Çiftçiler El Ele, Turunçgillerde Biyoteknik Mücadele" projesi ile hem çevre dostu uygulamaların artırılması hem de daha sağlıklı ürünlerin elde edilmesi amaçlanıyor. Selçuk Belediyesi Efes Tiyatro Salonu'nda düzenlenen Vali Yardımcısı Erol Türkmen'in de katıldığı panelde konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İzmir İl Müdürü Musa Bakan, "En büyük hedeflerimizden biri kalıntısız ürün yetiştirmek" dedi.

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Kadın çiftçiler sağlıklı ürünler için çalışacak
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