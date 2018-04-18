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Karahayıt Kent Ormanı açıldı

Giriş Tarihi: 18.4.2018
Karahayıt Kent Ormanı açıldı

Pamukkale Belediyesi tarafından Karahayıt Mahallesi'ne yapılan kent orman hizmete açıldı. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, termal sağlık turizminin merkezi olan Karahayıt Bölgesi'nde yaklaşık 2 milyon liralık dev yatırımın birinci etabının tamamlandığını ve halkın hizmetine sunduklarını belirterek "Belediye kurulduktan sonra 510 bin metrekarelik alanı aldık. Ben buradan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'na teşekkür ediyorum. Bize güvenerek 510 bin metrekarelik kent ormanının bize devredilmesi bu bölge için çok önemliydi. Tabi hizmet etme derdinde olduğumuzdan, burasının daha iyi bir hale getirilmesi ile ilgili çabalarımızla bir planlama yaptık. Bunu 510 bin metrekare kent ormanının birinci etabı olan 55 bin metrekarelik alan şu anda bitmiş vaziyette. Halkımızın hizmetine sunduk" diye konuştu.

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Karahayıt Kent Ormanı açıldı
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