Kent Konseyi'nden muhtaç ailelere yardım eli

Kinkav, börekçiler Mahallesi'nde evi oturdukları evlerinin yıkılması sonucu mağdur olan aileye ev eşyası yardımında bulundukları, aynı ailenin 2 ferdine de iş bulunması konusunda yardımcı olduklarını dile getirdi.Başkan Kinkav, dar gelirli öğrencilere çeşitli yardım ve evlilik hazırlığındaki 3 ayrı genç kızın çeyizi hususunda da yardım eli uzattıklarını belirtti.

Maltepe Mahallesi'nde mülteci bir aileye ev eşyası yardımında da bulunduklarını kaydeden Kinkav, Kent Konseyi Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Çalışma Grubu olarak, muhtaç ailelere yardım faaliyetlerinin sürdüğünü sözlerine ekledi.