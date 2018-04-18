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Kent Konseyi'nden muhtaç ailelere yardım eli

Kent Konseyi Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Çalışma Grup Başkanı Aynur Kinkav, muhtaç vatandaşlara yardım eli uzattıklarını ifade etti.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 15:35
Kent Konseyi'nden muhtaç ailelere yardım eli

Kinkav, börekçiler Mahallesi'nde evi oturdukları evlerinin yıkılması sonucu mağdur olan aileye ev eşyası yardımında bulundukları, aynı ailenin 2 ferdine de iş bulunması konusunda yardımcı olduklarını dile getirdi.Başkan Kinkav, dar gelirli öğrencilere çeşitli yardım ve evlilik hazırlığındaki 3 ayrı genç kızın çeyizi hususunda da yardım eli uzattıklarını belirtti.

Mahallesi'nde mülteci bir aileye ev eşyası yardımında da bulunduklarını kaydeden Kinkav, Kent Konseyi Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Çalışma Grubu olarak, muhtaç ailelere yardım faaliyetlerinin sürdüğünü sözlerine ekledi.

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Kent Konseyi'nden muhtaç ailelere yardım eli
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