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" türküleri deyince aklımıza rahmetli geliyor"

ve Müdürlüğü tarafından “Kütahya Türküleri ve ” programı düzenlendi.Hezar Dinari Kültür Merkezinde düzenlenen programa , İl Kültür ve Turizm Müdürü , STK temsilcileri, bazı daire müdürleri, sanatçılar ve sanatseverler katıldı.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 15:34
Kütahya türküleri deyince aklımıza rahmetli Hisarlı Ahmet geliyor

Programda bir konuşma yapan ve Müdürü , " türküleri deyince aklımıza rahmetli gelir. Kütahyamızın yetiştirdiği en değerli sanatçılardan birisidir, bir kültür ve sanat adamıdır, bir turizm elçisidir. Kütahya insanı sevinçlerini, kederlerini, aşklarını, kahramanlıklarını sözlere ve müziğe dökmüştür.

Kütahya müzik alanında çok önemli şehirlerimizden biridir özellikle Tasavvuf müziğinde kullanılan ney, kanun, keman, kudüm gibi enstrümanların çokça kullanılması şehrin olgun sanat anlayışını yansıtmaktadır. Kütahyamızda gezek sohbetleri geleneği önemli bir kültür geleneğimizdir. Bu sohbetler Kütahya'da gezek, Simav'da yaren şeklinde karşımıza çıkar. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma Eğitim Genel Müdürlüğü Somut Olmayan Kültürel Miras Listesine dahil edilmiş bir kültür değerimizdir" ifadelerini kullandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Zülkarni Yeldemez'in konuşmalarının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı ses sanatçılarından Mustafa Salün, Kütahya'nın türkülerini seslendirdi.Folklor gösterilerinin sunulup Kütahya gezeklerinin canlandırıldığı program büyük beğeni topladı.

Kütahya Türküleri ve programı sanatçılara tarafından plaket verilmesiyle sona erdi.

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