"Kütahya türküleri deyince aklımıza rahmetli Hisarlı Ahmet geliyor"

Programda bir konuşma yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Zülkarni Yeldemez, "Kütahya türküleri deyince aklımıza rahmetli Hisarlı Ahmet gelir. Kütahyamızın yetiştirdiği en değerli sanatçılardan birisidir, bir kültür ve sanat adamıdır, bir turizm elçisidir. Kütahya insanı sevinçlerini, kederlerini, aşklarını, kahramanlıklarını sözlere ve müziğe dökmüştür.

Kütahya müzik alanında çok önemli şehirlerimizden biridir özellikle Tasavvuf müziğinde kullanılan ney, kanun, keman, kudüm gibi enstrümanların çokça kullanılması şehrin olgun sanat anlayışını yansıtmaktadır. Kütahyamızda gezek sohbetleri geleneği önemli bir kültür geleneğimizdir. Bu sohbetler Kütahya'da gezek, Simav'da yaren şeklinde karşımıza çıkar. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma Eğitim Genel Müdürlüğü Somut Olmayan Kültürel Miras Listesine dahil edilmiş bir kültür değerimizdir" ifadelerini kullandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Zülkarni Yeldemez'in konuşmalarının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı ses sanatçılarından Mustafa Salün, Kütahya'nın türkülerini seslendirdi.Folklor gösterilerinin sunulup Kütahya gezeklerinin canlandırıldığı program büyük beğeni topladı.

Kütahya Türküleri ve Gezek Kültürü programı sanatçılara Vali Ahmet Hamdi Nayir tarafından plaket verilmesiyle sona erdi.



