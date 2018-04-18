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Meyve ihracatçılarında yeni başkan Uçak oldu

Giriş Tarihi: 18.4.2018
Meyve ihracatçılarında yeni başkan Uçak oldu

Ege İhracatçıları Birliği'nin olağan seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ege İhracatçı Birlikleri'nde gerçekleştirildi. 'ın hazırladığı mavi liste 144 oyla seçimi kazanırken, 4 yıldır Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Rıza Seyyar'ın hazırladığı sarı liste 120 oyda kaldı. Kendisine destek veren herkese teşekkür eden ve çözüm odaklı bir yönetim sergileyeceğini ifade eden Hayrettin Uçak, "Yönetimimizde 'ben' değil 'biz' olacağız. Çünkü bu birlik hepimizin. Bu ulvi görev için çok ama çok heyecanlıyım" diye konuştu. Oylama sonucu Divan Başkanlığı'na Mustafa Türkmenoğlu seçildi.

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Meyve ihracatçılarında yeni başkan Uçak oldu
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