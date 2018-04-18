Minik Eller Seydikemer'i Renklendiriyor

Gönüllü olarak eğitim veren 65 yaşındaki Ressam Ali Rıza Başarır, 10 öğrenciye yaklaşık 5 ay eğitim verdi. Başarır, eğitimin ardından çocuklarla ilçede kötü görünen bir sokağı boyamaya karar aldı. İlçe merkezinde bulunan Belen Mahallesi 2036 Sokak'ta buluna ev sahiplerinden alınan iznin ardından öğrenciler dış cepheleri, yollar ve duvarlar farklı renklerde boyandı. Öğrenciler, sokaktaki evlerin duvarları ile yollarına kuş, kaplumbağa, denizatı, ahtapot, penguen ve çizgi film karakterleri resmetti.

Ressam Başarır, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların kendi sokakları ve parklarını aldıkları eğitimle renklendirdiğini söyledi. İlk sokağın boyamasını bitirdik. Kursa katılan her çocuk sınıflarının en iyi resmini yapıyor. Mahalle de çok mutlu oldu. Sokak eski kötü görüntüsünden kurtuldu ve rengarenk oldu. Sokağın adını Zeytin Dalı Sanat Sokağı olarak koymak istiyoruz." dedi. Belen Mahalle Mustarı Harun Karamanlı ise sokağın boyanmasının ardından çok güzel bir görüntü oluştu. Boyanan sokağı vatandaşların çok beğendi. Diğer sokaklarda ikamet eden vatandaşların da kendi sokaklarına resim çizilmesini talebinde bulunduklarını belirtti.

Resim kursuna ilk katılan 8. sınıf öğrencisi Recep Akyol, Güzel sanatlar lisesine gitmeyi hedeflediğini , resim yapmayı çok sevdiğini, yeteneğini gönüllü öğretmeleri Ali Rıza Başarır sayesinde geliştirme fırsatı buldukları için mutlu olduğunu vurguladı.

Eğitimin ardından sokağı boyadıklarını söyleyen Berra Mutlu, "Başka sokakları, parkları ve ilçe merkezinde köprüyü boyayacaklarını dile getiren Mutlu, "Çok güzel oldu. Hafta sonları canım sıkılıyordu. Buraya geldiğim için çok mutluyum hem de öğreniyorum. Kurs ama bu bana eğlence gibi geliyor" diye konuştu.

Resim çizmeyi çok sevdiğini ve yaparken eğlendiğini ifade eden Melek Dural ise, sokaklarının çok güzel olduğunu, sokaktan geçenlerin de yaptıkları işi beğendiğini belirtti.

