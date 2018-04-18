Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Moda ve tekstil sektörü Fuar İzmir’de buluşacak

Moda ve tekstil sektörü Fuar ’de buluşacak

Giriş Tarihi: 18.4.2018
Moda ve tekstil sektörü Fuar İzmir’de buluşacak

Düzenlediği fuarlarla kent ekonomisi ve ilgili sektörlere katkılar sağlayan İZFAŞ, bu yıl ilk kez düzenleyeceği Leather & More ve Fashion Prime fuarlarıyla bir boşluğu dolduracak. Bu yıl 43'üncüsü yapılacak Shoexpo- Ayakkabı ve Çanta Fuarı ise gelecek sezon modellerini vitrinlerden önce Fuar İzmir'e taşıyacak. Ayakkabı ve çanta sektöründeki yenilikleri, tasarımları, modelleri görme olanağı sunan Shoexpo'da, 24-27 Nisan tarihleri arasında yerli ve yabancı satın alımcılar üreticilerle bir araya gelecek. Her yıl büyüyerek yoluna devam eden fuar, bu kez A holünde gerçekleşecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Moda ve tekstil sektörü Fuar İzmir’de buluşacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN