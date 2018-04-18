Moda ve tekstil sektörü Fuar İzmir’de buluşacak

Düzenlediği fuarlarla kent ekonomisi ve ilgili sektörlere katkılar sağlayan İZFAŞ, bu yıl ilk kez düzenleyeceği Leather & More ve Fashion Prime fuarlarıyla bir boşluğu dolduracak. Bu yıl 43'üncüsü yapılacak Shoexpo-İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı ise gelecek sezon modellerini vitrinlerden önce Fuar İzmir'e taşıyacak. Ayakkabı ve çanta sektöründeki yenilikleri, tasarımları, modelleri görme olanağı sunan Shoexpo'da, 24-27 Nisan tarihleri arasında yerli ve yabancı satın alımcılar üreticilerle bir araya gelecek. Her yıl büyüyerek yoluna devam eden fuar, bu kez A holünde gerçekleşecek.

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