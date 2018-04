Muhtarlardan Başkan Alıcık’a teşekkür

İlçede görev yapan muhtarlar adına Başkan Alıcık'a çiçek takdim eden Nazilli Muhtarlar Derneği Başkan Yardımcısı Halil Erdoğan Dilbaz, "Türkiyemizin kurtulduğu ve kurulduğu toprakları ziyaret ettik. 3 gün boyunca Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtı, Kütahya Kalesi, Tarihi Yoncalı Kaplıcaları, Hayme Ana Müzesi, Mızık Çamı, Şeyh Edebali Türbesi, Dumlupınar Şehitliği ve daha pek çok yeri ziyaret etme imkanımız oldu. Bize böyle bir fırsat sunduğu için başkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır" ifadelerini kullandı.

Ziyaretlerinden dolayı 'uç beylerim' dediği muhtarlara teşekkür eden Başkan Alıcık çok önemli mesajlar verdi.



Konuşmasında sık sık birlik ve beraberlik vurgusu yapan Alıcık, "Muhtarlarımızla bizim aramıza kimse giremez. Nazilli Belediye Başkanı olarak ben her zaman onların yanındayım. Tek gayemiz ilçemize hizmet etmek. Muhtarlarımızın şu an burada olması bizim için büyük bir gurur. Söğüt ve Domaniç gerçekten çok önemli yerler. Tarihimizi, ecdadımızın gösterdiği fedakarlıkları herkesin çok iyi bilmesi gerekir" sözlerini kaydetti.



Başkan Alıcık'a çiçek takdim eden Turan Mahalle Muhtarı Serpil Akçasakız, "Şeyh Edebali'nin bir sözü var; "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın'. Biz muhtarlar olarak onu şöyle değiştirdik; 'Muhtarı yaşat ki belediyemiz yaşasın'. Sağ olsun başkanımız göreve geldiği ilk günden bu yana Nazillimiz için büyük fedakarlıklar yaptı. Muhtarlar olarak bizlerin her zaman yanında oldu. Vatandaşların bizden isteklerini kendisine ilettiğimizde en kısa sürede yerine getirmek için çaba sarf etti. Biz muhtarlar için düzenlemiş olduğu Kütahya, Bursa ve Bilecik gezisi için kendisine çok teşekkür ediyoruz" dedi.