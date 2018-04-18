Nazilli ilçesi muhtarları Dumlupınar ve Altıntaş'ı ziyaret etti

Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek muhtarların onuruna yemek verdi. Daha sonra Şehit Sancaktar Anıtı ziyaret edildi ve burada yaşanan kurtuluş savaşının simgesi olay muhtarlara anlatıldı.Dumlupınar ilçesini de ziyaret eden Nazilli ilçesi muhtarları, 137 bin Şehidin yattığı ve büyük zaferin kazanıldığı topraklarda duygusal anlar yaşadılar.

Dumlupınar tarihini görevli rehberlerden dinleyen muhtarlar, Şehit Baba Oğul anıtını ziyaret ederek dua ettiler. İlçe merkezinde bulunan Atatürk evi ve Dumlupınar Müzesini ziyaret eden muhtarlar kendilerine gösterilen misafirperverliğe ve ilgiye teşekkür ettiler.