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Nazilli ilçesi ları ve Altıntaş'ı ziyaret etti

'nın ve Altıntaş ilçelerini ziyaret eden Nazilli ilçesi ları Dumlupınar Şehitliğini ve 'nı ziyaret ettiler.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 12:40
Nazilli ilçesi muhtarları Dumlupınar ve Altıntaş'ı ziyaret etti

Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek ların onuruna yemek verdi. Daha sonra ziyaret edildi ve burada yaşanan kurtuluş savaşının simgesi olay muhtarlara anlatıldı. ilçesini de ziyaret eden Nazilli ilçesi muhtarları, 137 bin Şehidin yattığı ve büyük zaferin kazanıldığı topraklarda duygusal anlar yaşadılar.

Dumlupınar tarihini görevli rehberlerden dinleyen muhtarlar, Şehit anıtını ziyaret ederek dua ettiler. İlçe merkezinde bulunan Atatürk evi ve Dumlupınar Müzesini ziyaret eden muhtarlar kendilerine gösterilen misafirperverliğe ve ilgiye teşekkür ettiler.

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Nazilli ilçesi muhtarları Dumlupınar ve Altıntaş'ı ziyaret etti
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