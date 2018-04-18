Okulda öğretmen, sahnede sanatçı

Uzun yıllar Nazilli Kaymakamlığı, Nazilli Belediyesi, Nazilli'de Halk Eğitimi Merkezi ve ASO ve Nazilli Öğretmenevi başta olmak üzere birçok kurum bünyesindeki THM ve TSM korolarında görev alan öğretmen ve idareciler ilçede bir ilke daha imza atarak tiyatro grubu da kurdular. Nazilli Halk Eğitimi Merkezi ve ASO bünyesinde kurulan Öğretmenler Odası Tiyatro Topluluğu ilk kez sahnelediği komedi tarzındaki "Evlere Şenlik" isimli tiyatro oyunuyla usta oyunculara adeta taş çıkarttı. Nazilli Belediyesi Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda sahnelenen oyunu izlemek üzere binlerce sanatsever izdiham yaşattı. 300 kişilik salon tıka basa dolarken yüzlerce izleyici ise salona giremeyince oyunun birkaç defa daha sahnelenmesini istedi. İzleyicinin gülmekten kırıldığı ve birbuçuk saat süren oyunda Nazilli ve çevresinin gelenekleri öğretmenler tarafından muhteşem bir performansla komedi tarzında sahneye uyarlandı.

Geçmişte aynı mahallede yaşayan biri zengin iki ailenin evde kalmış çocuklarının yıllar sonra evlenmek üzere geleneksel kız isteme merasimi, önyargılar ve sürpriz sonuçları yöresel mizah tarzıyla birleştirilerek iki perde şeklinde izleyiciye yansıtıldı. Nazilli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün başta olmak üzere küçük oyuncularla desteklenen ve Öğretmenlerden oluşan tiyatro topluluğunda Bayındır Ortaokulu Müdür Yardımcısı ve Türkçe Öğretmeni Erol Sevgili, oyunun yazarlığını ve yönetmenliğini üstlenmiş. Kübra Öngel, Nigar Güler, Kenan Kangöz, Ufuk Çağlayan, Birkan Erçarman, Sanem Taşçı Tan, Birsel Yeşiltepe, Ebru Kaban, Merve Dülger Akgün, Eren Alp Sevgili de oyuncular arsında yer alıyor. Güldürdüğü kadar düşündüren 'evlere şenlik' isimli tiyatro oyununu Nazilli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yılmaz Bilen, Nazilli Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Müdürü Erkan Turan, Müdür Yardımcısı Bilge Akan Küçük, okul müdürleri, davetliler ve çok sayıda tiyatro sever izledi.

"TİYATRO DEMEK, CESARET DEMEK"

Oyun sonunda oyunculara teşekkür için sahneye çıkan Nazilli Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Müdürü Erkan Turan, oyunda emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Tiyatro demek, cesaret demek. Sahneye çıktınızda bile diliniz dolanıyor. Oyun oynamak gerçekten bir emek istiyor. Cesaret gerektiriyor. Her zaman tiyatrocuların ayakta alkışlanmasından yanayım. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"BÜYÜK EMEK VERDİK"

Oyunun karakterleri arasında yer alan Sümüklü Birkan'ın babası Salih rolündeki Nazilli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün ise, oyunun hazırlanmasında herkesin çok emek verdiğini ifade ederek, "Geçtiğimiz Kasım ayından bu yana bu oyuna hazırlanıyoruz. Oyunumuzu Türkçe Öğretmenimiz Erol Sevgili yazdı ve yönetti. Arkadaşlarımız mesailerinden sonra özel yaşamlarından zaman ayırarak bu oyuna hazırlandı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu arada bizleri izlemeye gelen salonda ayakta seyretmeyi göze alan seyircilerimize de bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyoruz. Öğretmenlerden kurulan ilçedeki ilk tiyatro topluluğu olarak yılda iki kez farklı oyunlarla izleyicimizin karşısına çıkmaya devam edeceğiz. Bizlerin başlattığı bu kültürel geleneği inşallah bizden sonra arkadaşlarımız da devam ettirir. Öğretmenler sadece okulda ders veren kamu görevlisi değildir. Öğretmen toplumun her alanında, sosyal hayatta ve topluma faydalı her etkinlikte vardır ve var olacaktır" dedi.