Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Organları ile 3 kişiye umut oldu

Organları ile 3 kişiye umut oldu

Giriş Tarihi: 18.4.2018
Organları ile 3 kişiye umut oldu

'de beyin ölümü gerçekleşen 70 yaşındaki kadının organları, 3 hastaya umut oldu. 14 Nisan'da "bilinç bulanıklığı" tanısıyla kaldırıldığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan S.E'nin beyin ölümü gerçekleşti. Hastane yönetiminin iknası üzerine aile üyeleri birden fazla canın kurtulması için organ bağışını kabul etti. S.E'nin böbrekleri ve karaciğeri Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakil Merkezi doktorları tarafından 3 hastaya nakledilmek üzere alındı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Organları ile 3 kişiye umut oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN