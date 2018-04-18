Organları ile 3 kişiye umut oldu

Balıkesir'de beyin ölümü gerçekleşen 70 yaşındaki kadının organları, 3 hastaya umut oldu. 14 Nisan'da "bilinç bulanıklığı" tanısıyla kaldırıldığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan S.E'nin beyin ölümü gerçekleşti. Hastane yönetiminin iknası üzerine aile üyeleri birden fazla canın kurtulması için organ bağışını kabul etti. S.E'nin böbrekleri ve karaciğeri Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakil Merkezi doktorları tarafından 3 hastaya nakledilmek üzere alındı.

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