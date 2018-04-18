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, alev alev yandı

'da bir nda motor kısmından alev alan deki , itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

DHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 15:31
Otomobil, alev alev yandı

Yenidoğan Mahallesi'nde dün gece, ismi öğrenilemeyen sürücü, bir ndan 43 RU 479 plakalı ine benzin aldı. Akaryakıt pompasından birkaç metre uzaklaşan otomobil, motor kısmından alev aldı. Sürücü, otomobili akaryakıt istasyonundaki yıkama bölüne doğru çekip indi.

Alevler kısa sürede otomobili sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevlere müdahale ederek ı söndürdü. Otomobilin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Otomobil, alev alev yandı
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