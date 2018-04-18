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Özgener ve ekibi mazbatalarını aldı

Giriş Tarihi: 18.4.2018
Özgener ve ekibi mazbatalarını aldı

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanlığı ve Yönetim Kurulu üyeliği seçimlerinin cumartesi günütamamlanmasının ardından başkanlığa seçilen ve ekibi, mazbatalarını alarak göreve başladı. İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanı 'ı makamında ziyaret eden Özgener ve yönetim kurulu üyelerine mazbatalarını Korkmaz verdi. Korkmaz, Özgener ve ekibine görevlerinde başarılar diledi. Mahmut Özgener de yönetim kurulu adına Korkmaz'a çiçek vererek, teşekkür etti.

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Özgener ve ekibi mazbatalarını aldı
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