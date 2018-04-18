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Seyir halindeki minibüste paniği

’ın Efeler ilçesinde seyir halindeki minibüsün sürücüsünün yanık kokusu alması üzerine yaptığı ihbar itfaiyeyi harekete geçirdi.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 12:29
Seyir halindeki minibüste yangın paniği

Edinilen bilgiye göre -İzmir Karayolu Kurtuluş Mahallesi eski otogar önünde seyir halinde olan 43 DT 803 plakalı minibüs sürücüsü yanık kokusu alması üzerine aracını sağa çekerek itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerine intikal ederek ihtimaline karşı önlemlerini aldı. İtfaiye ekipleri uzun süre yanık kokusunun nereden geldiğini bulmak için araç içerisinde ve motor bölümünde inceleme yaptı.
Ekiplerin yaptığı inceleme ve araştırmanın ardından herhangi bir yangının söz konusunun olmadığı anlaşıldı.

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Seyir halindeki minibüste yangın paniği
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