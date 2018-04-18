Şeytan’da teknik heyet sıkı yönetim ilan etti

Spor Toto 1. Lig'de son 3 maçında Akın Çorap Giresunspor'la berabere kalıp, Ümraniyespor ve Gazişehir Gaziantep'e yenilerek düşüşe geçen Altınordu'da teknik heyet sıkı yönetim ilan etti. Bu periyotta 8 puan kaybederek ilk 2 yarışından kopup, Play- Off hattındaki yerini tehlikeye atan kırmızı- lacivertliler cuma günü evinde oynayacağı Grandmedical Manisaspor maçında ciddiyeti elden bırakmayacak. Lig bitmeden küme düşen ve altyapı oyuncularıyla mücadele eden Manisaspor karşısında çıkışa geçmek istediklerini söyleyen teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Mücadele etmeden kazanamayız. Çok sıkı çalışıp son 3 haftayı kayıpsız geçmek istiyoruz. Puan tablosunda bize yaklaşan altımızdaki rakiplerimizle ilgilenmiyoruz. Yakalayacağımız seriyle ilk 6 hedefimize ulaşacağız" dedi.

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