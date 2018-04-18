Söke'de plaka hırsızlığı

Söke'de gündüz saatlerinde bir evin önünden çalındığı belirlenen otomobil saatler sonra aynı mahallede plakaları sökülmüş ve terk edilmiş tarafından bulundu. Otomobil polis tarafından yapılan inceleme sonrası sahibine teslim edildi.

Diğer olayda ise Cengiz Uzungöl'e ait 35 AZ 8550 plakalı aracın plakaları hırsızlar tarafından çalındı. Cengiz Uzungöl sabah otomobili ile işe gitti. Sabah otomobilinde plakaların olmadığını fark etmeyen Cengiz Uzungöl iş dönüşü aracını park ederken plakalarının olmadığını fark edebildi. Önce plakaları yolda düşürdüğünü düşünen Cengiz Uzungöl geldiği güzergahı kontrol etti. Plakalara rastlamayan Uzungöl daha sonra polise başvurdu.

Cengiz Uzungöl; "Yetkililerden aracımın plakalarının bir an önce bulmalarını istiyorum.Benim aracımın plakaları çalındı kimbilir nerede kullanacaklar,plaka hırsızlığına karşı vatandaşlarımızın duyarlı olmasını istiyorum" dedi.

Söke Emniyet ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.