Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Ülkü, yılın en iyi pilotu oldu

Ülkü, yılın en iyi pilotu oldu

Giriş Tarihi: 18.4.2018
Ülkü, yılın en iyi pilotu oldu

Milli , 36 bin kişinin oylamasıyla yapılan seçimde "Yılın En İyi Pist Yarışçısı" ödülüne layık görüldü. Ülkü ayrıca 2017 Türkiye Pist Maxi Grup Şampiyonu ve Türkiye Pist Takımlar Şampiyonu olarak kupasını da TOSFED tarafından düzenlenen gala gecesinde aldı. Türk Hava Yolları sponsorluğunda yarışan Mili Sporcu Ümit Ülkü, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen gala gecesinde ise 2017 sezonunun kupalarını aldı. 2017 Türkiye Pist Maxi Grup Şampiyonu olan Ümit Ülkü, kupasını Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu'nun elinden aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Ülkü, yılın en iyi pilotu oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN