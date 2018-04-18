Ülkü, yılın en iyi pilotu oldu

Milli Sporcu Ümit Ülkü, 36 bin kişinin oylamasıyla yapılan seçimde "Yılın En İyi Pist Yarışçısı" ödülüne layık görüldü. Ülkü ayrıca 2017 Türkiye Pist Maxi Grup Şampiyonu ve Türkiye Pist Takımlar Şampiyonu olarak kupasını da TOSFED tarafından düzenlenen gala gecesinde aldı. Türk Hava Yolları sponsorluğunda yarışan Mili Sporcu Ümit Ülkü, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen gala gecesinde ise 2017 sezonunun kupalarını aldı. 2017 Türkiye Pist Maxi Grup Şampiyonu olan Ümit Ülkü, kupasını Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu'nun elinden aldı.

BUGÜN NELER OLDU