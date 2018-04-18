Vahşi hayvanlar bebekleri gibi

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda görev yapan bakıcılar, çocuk gibi sevdikleri vahşi hayvanların bütün ihtiyaçlarıyla ilgileniyor, onlarla kurdukları duygusal bağla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. 130 türde bin 500'ü aşkın hayvanın bulunduğu Sasalı'daki parkta fil, aslan, kaplan gibi hayvanlarla günlerini geçiren bakıcılar, onların fizyolojik ve psikolojik bütün ihtiyaçlarıyla ilgileniyor. Küçük yaşlardan itibaren büyüttükleri hayvanların en ufak hareketinden nasıl davranacaklarını anlayan bakıcılar ile vahşi hayvanlar arasındaki bağ ise görenleri şaşırtıyor.

ÖZLÜYORUZ

Doğal yaşam parkındaki 4 filin 6 yıldır bakıcılığını yapan Hüseyin Dilber, gün boyu beraber vakit geçirdiği filler için alana günlük yiyecek bırakıyor, onların sağlık kontrollerini yapıyor, durumlarıyla yakından ilgileniyor. Gün içerisinde fillerin yemek yedikten sonra keşfetme, dokunma dürtüsü içerisinde olduğunu ifade eden Dilber, çok gezdikleri için ayakları aşınmaya maruz kalan fillere belirli periyotlarla ayak ve tırnak bakımını yaptıklarını dile getirdi. Aslan bakıcısı Mustafa Kara ise küçüklüklerinden beri baktığı aslanlar ile aralarında duygusal bir bağ oluştuğunu, onları çocuğu gibi gördüğünü söyledi. Kara, "Ziyaretçilerimizden hayvanlara taş, pet şişe, çakmak atan var. Atmasınlar. Ekstra yiyecek vermesinler, onun ölümüdür. Yırtıcı hayvan dalgınlığa gelmez" dedi.