Vatan borcumu şiirle ödüyorum

İnsan, Ahmet Selçuk İlkan'ın şiirlerini ve o şiirlerin hikâyelerini onun ağzından dinleyince neden isminin bu denli büyük olduğunu anlıyor. Kısa zaman önce Zeytin Dalı Operasyonu'na katılan Mehmetçiklerimiz için 'Zeytin Dalı' adlı bir şarkı yazan İlkan, şimdi de 'Türkiyem' şiirini kaleme aldı. Sanatçının Türkiyem şiiri 10 sanatçı tarafından seslendirildi. Şarkıyı merak etmemek de elde değil. Nazilli'de Kültür Sanat ve Edebiyat Festivali'ndeki gösterisinin öncesinde sözlerini ilk defa Egeli Sabah ile paylaşan Ahmet Selçuk İlkan ile samimi bir röportaj gerçekleştirdik.

ŞİİRSİZ YAŞAYAMAM



Gösterinizin içinde edebiyat var, kabare var, tiyatral bir sunum, bir yolculuk var. Sahnede şiirlerle beraber bir gösteri hazırlamak nasıl aklınıza geldi. Biraz bundan bahseder misiniz?

Bendeki şiir tutkusu bir kara sevda. Benim yaşam biçimim şiir ile oluştu ve öyle olgunlaştı. Benden şiiri alırsanız ne Ahmet kalır ne Selçuk kalır ne İlkan kalır. Ben şiir tutkusu ile her gün yeniden doğuyorum. Hayatımın sayfalarına baktığınızda bu uğurda çok fedakârlık yaptığımı söyleyebilirim. Bu gösteride şiirin bize bıraktığı yıllanmış, köhneleşmiş, kalıplaşmış bütün sıradanlığı yenmek için çaba gösterdim. 1982 yılında ülkemizde daha ilk şiir plaklarını, kasetlerini, kliplerini gerçekleştirdiğimde acımasız eleştirilerle karşı karşıya kalmıştım. (Şiirin plağı mı olur kaseti mi olur diye). Şimdi gördüğünüz gibi büyük beğeni alan bu konserler artık şiir dünyamızın vazgeçilmezi oldu ve bu kervana onlarca çağdaş şairimiz katıldı. Elbette bunun haklı gururunu yaşıyorum.

"Zeytin Dalı" isimli bestenizi ne zaman dinleyeceğiz?

Bu eserimizi ve"Türkiyem Benim" isimli eserimizi 10 ayrı sanatçı koro halinde seslendirdi. Sanat hayatımın 40. Yılı nedeniyle "40 yıl, 40 ses, 40 Nefes' diye adlandırdığım ilk albümümü geçen yıl sevenlerimize sunmuştuk. 10 gün sonra Volume 2 olarak ikincisini sunmuş olacağız.

Zeytin Dalı ve Türkiyem'i yazarken neler hissettiniz?

Herkesin doğduğu topraklara borcu var. Vatanıma, milletime toprağıma olan borcumu şiirimle, şarkılarımla ödemek için can atanlardanım. Vatan varsa, bayrak varsa, toprak varsa o zaman biz varız. Aksi halde varlığımızın bir anlamı yok. Bütün duygularımı dile getirdim. Ayrıca bizim için can veren Mehmetçiklerin şanına yakışan bir parça yapmak da benim için mutlulukların en büyüğü. Tarih de bunu göstermiştir ki geçmişten bugüne kadar, İstiklal Marşımız buna en büyük örnektir. Zeytin Dalı'nda görev alan Mehmetçiklerimizin kalben ve ruhen yanındayım.

Orkestranızdaki üyeler çok genç. Niye tecrübeli, ünlü müzisyenler varken gençleri tercih ettiniz?

Şiiri sahneye taşımam için özel bir orkestra kurmam gerekiyordu. Her şeyi taze ve genç kılmak gerektiğini düşünen bir insanım. Ayrıca sahne şovu görselliği önemser. Gençlerde bu enerji çok daha yüksek. Bunun yanı sıra müzisyenlerimiz sadece enstrümanist değil, hepsi aynı zamanda vokalist yani ülkenin en değerli sanatçıları kadar repertuarları olan, şarkı söyleyebilen yetenekler.

Gösteriye ilgi nasıl?

Benim hayal ettiğimden de daha fazla bir ilgi oldu. Ülkemizin en küçük kasabalarına dahi gidiyoruz ama gittiğimiz her yerde inanılmaz bir sevgi seli ve kalabalıkla karşılaşıyoruz. Bir koro halinde bizimle beraber şiirleri, şarkıları haykıra haykıra söylüyorlar. Amerika, Almanya, Fransa, Belçika gibi ülkelerin yanı sıra da Avustralya'dan bile davet alarak oralara kadar gittik.

Genç şairlere destek veriyorsunuz...

Ben şiire ve sanata bir adım atan insana bin adım atmaya hazırım. Ülkemizin ne kadar çok sanatçısı olursa, ne kadar çok şairi olursa, ne kadar çok sanatseveri olursa barışın huzurun geleceğine inandığım için bir bahçıvan titizliğiyle gönül bahçemize, sanat bahçemize o gençleri, o güzel gülleri de dikmeye çalışıyorum.

MESAM'dan istifanız mevzubahis oldu. Kendinizi MESAM'dan geri çekmeye iten sebep ne oldu?

Bence MESAM'daki en büyük sorun seçim sistemi. MESAM'daki seçim sisteminde, seçime blok listelerle girilemiyor. Bir oylama yapılıyor. En fazla oyu alan 11 kişi yönetim kurulunu oluşturuyor. Sonuçta bazen sokakta selam veremeyeceğiniz, gönül birliği yapmadığınız, aynı pencereden bakmadığınız arkadaşlarla aynı masada oturmak zorunda kalabiliyorsunuz. MESAM'da seçim sisteminin değişmesi gerekiyor. Çağ değişiyor. Uluslararası alanda beraber hareket eden meslek birliklerinin dünyaya bakış açıları değişiyor.

Neden eski şarkılar gibi kalıcı eserler üretilmiyor sizce?

Yıllar yılı sizi etkilemiş olan şarkıların aslında bir başarı şifresi ve formülü var. İyi bir şarkının söz yazarı, bestekârı ve aranjörü ayrıdır. Ne zaman ki hepsi bir kişiden çıkmaya başladı. Şarkılar zayıfladı. Herkes şair, herkes besteci, herkes aranjör değildir. Dolayısıyla bütün şarkılar birbirine benzemeye başladı. Bu kadar basit.



TÜRKİYEM BENİM

Yok böyle bir sevda yok böyle bir aşk

Vatanım toprağım Türkiyem benim

Bir ömür aşkınla yanayım bırak

Vatanım toprağım Türkiyem benim

Atadan bir miras bu kutsal servet

Hangi tarih yazmış böyle bir millet

İşte bu memleket işte bu cennet

Vatanım toprağım Türkiyem benim

Rüzgarın bir başka havan bir başka

Kucağında düştüm böyle bir aşka

Dünya tarihinden gelip ders alsa

Vatanım toprağım Türkiyem benim

Ne kadar asilsin ne kadar derin

Bir tarih destanı her bir şehidin

Cennetten bir köşe senin her yerin

Vatanım toprağım Türkiyem benim

Yakarım kem gözle bakanı sana

Namusum kutsalım bu vatan bana

Edirneden Kars'a İzmir'den Van'a

Vatanım toprağım Türkiyem benim

Bu vatan bu bayrak şanımız bizim

Tarihe kazılı adımız bizim

Sana feda olsun canımız bizim

Vatanım toprağım Türkiyem benim