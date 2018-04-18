Yaşar Vakfı, bir ilki daha gerçekleştiriyor

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Eskişehir'de 2017 Aralık ayında temeli atılan Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Türkiye'nin ilk süt teknolojisi ve gastronomi lisesi olacak kurumun 2018-2019 eğitimöğretim yılında açılması planlanıyor. Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Başkan Yardımcısı Feyhan Yaşar, "Okulumuz önemli bir açığı kapatacak. Bu süreçte bize destek olan Eskişehir Valiliği'ne, Eskişehir Belediyesi'ne ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teşekkür ediyoruz" dedi. Lise tamamlandığında yaklaşık 600 öğrenci eğitim görecek.

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