1 haftada 64 zehir operasyonu

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konak, Karabağlar, Buca, Bornova ve Gaziemir ilçelerinde 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu
satıcılarına yönelik son bir hafta içerisinde 64 operasyon düzenledi. Baskınlarda 38 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda, satışa hazır halde 3 kilo 623 gram esrar, 50 gram metamfetamin, 49 gram bonzai, 542 uyuşturucu hap, 2 tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, bunlara ait 47 mermi ile17 fişek ve 725 lira ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen
38 şüpheliden 18'i tutuklandı.