Altuğ ceza almadı

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TFF 2. Lig'den 38 yıl sonra 3. Lig'e düşmenin acısını yaşayan Karşıyaka'da disiplin kurulu, yönetimin çarpıcı usulsüzlük iddialarıyla kulüp tüzüğünün 42. maddesi uyarınca kendilerine sevkettiği eski başkan Mutlu Altuğ'a disiplin cezası vermedi. Kulüpte 1.5 yıl başkanlık yaptıktan sonra istifa ederek 20 Ocak'taki olağanüstü kongrede görevden ayrılan Altuğ'la ilgili 20 Mart'ta kendilerine gelen dosyayı inceleyen Bahadır Mete, Murat Osma, Süleyman Özsakarlı, Engin Ciner, Cihangir Özşener, Ali Özcan, Alp Bolevin ve Oktay Yeşil'den oluşan kurul, eski başkandan savunma aldı. Disiplin kurulu, dosyayı inceledikten sonra Mutlu Altuğ'la ilgili iddiaların hukuki açıdan adli mercilerce irdelenecek konular olduğuna hükmederek herhangi bir disiplin cezası verilmesine gerek bulmadı. Karşıyaka tüzüğünün disiplin cezası uygulanması gereken tutum ve davranışları kapsayan 42. maddesinin içeriğine, dernek onur ve saygınlığına zarar verici, yönetim kurulu kararlarına aykırı, derneğe zarar veren söylem, dernek mal varlığına kasten zarar verici eylem ve fiillerde bulunmak, dernek düzenini bozacak, itibarını zedeleyecek fiillerde bulunmak gibi konular giriyor.Tüzüğe göre bu fiilleri işleyenlere, uyarı, kınama ve üyelikten çıkarmaya kadar cezalar veriliyor. Altuğ'dan daha önce döneminde bir içecek firmasından alınmasına rağmen kulüp kasasına girmeyen para, yüksek ücretle sözleşmesiz çalışan personeller, SGK yapılandırılmasının bozulması gibi konulardan savunma isteyen yönetimin, disiplin kurulunun kararı üzerine hukuki yollara başvurmayı değerlendirdiği öğrenildi. Mutlu Altuğ ise yönetimin disiplin hamlesi üzerine 20 Ocak'taki kongrenin iptal edilip kulübe kayyum atanması için 5 Nisan'da dava açmıştı.