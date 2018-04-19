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Başbakan Yıldırım, hafta sonu ’de

Giriş Tarihi: 19.4.2018
Başbakan Yıldırım, hafta sonu İzmir’de
Başbakan Binali Yıldırım, hafta sonu açılışlara katılmak üzere 'e geliyor. Cumartesi günü öğleden sonra kente gelecek olan Başbakan Yıldırım, saat 17.00'de Bornova Devlet Hastanesi'nin açılışını yapacak. Geceyi İzmir'de geçirecek olan Yıldırım, pazar günü Karabağlar'da çocukları Bahar Büşra Köylüybay, Ekrem ve Bülent Yıldırım'ın bağışlarıyla yapılan Havva Yıldırım Anaokulu ile 32 derslikli Bahar Yıldırım İlkokulu'nun açılışını gerçekleştirecek. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ndan bir gün önce açılacak olan son teknolojiyle donatılmış okul, sosyal refah düzeyi düşük olan mahallede çocuklara hediye olacak. Yıldırım aynı gün Menderes'te fidan dikecek. Başbakan'ın Kemalpaşa'da uçurtma şenliğine katılıp katılmayacağı henüz netleşmedi. Başbakan Yıldırım, 28 Nisan Cumartesi günü de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte partisinin İzmir İl Kongresi'ne katılacak. Kongre öncesi düzenlenecek mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte halka seslenecek.
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Başbakan Yıldırım, hafta sonu İzmir’de
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