Bergama’da Sevda Şarkıları Söylendi

Bergama Kültür Merkezi, BerKM'de sunuculuğunu Kıvılcım Erdem Karadayı ile müzik yönetmenliğini Ayça Gönlügür İduğ'un eşi Ali İduğ'un yaptığı konser yaklaşık iki saat sürdü.

"Sevda Şarkıları" ismiyle gerçekleştirilen konserde, geçmişten günümüze aşkı ve sevdayı anlatan, bazen duygulandırıp bazen de coşku yaşatan eserler seslendirildi. Ayça Gönlügür İduğ Bergama türküsü olan Ferizler Başı'nı seslendirirken, Halk Dansları Eğitmeni Şehim Çiftçi de kendisine zeybek ile eşlik etmesi izleyicilerden büyük alkış aldı.