Buca’ya prim dopingi

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta evinde Afjet Afyonspor'u 1-0 yenerek son 3 haftada kümede kalma umutlarını artıran Bucaspor'a Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina'dan prim desteği geldi. Pazar günü sahasında oynayacağı Menemen Belediyespor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlileri Kaynaklar Tesisleri'nde ziyaret eden Piriştina, takıma ödül dağıtırken ardından elleriyle futbolculara baklava yedirdi. Menemen Belediyespor maçı öncesi oyunculara moral aşılayan Başkan Piriştina, "Buca size inanıyor" dedi. Her zaman Bucaspor'un yanında olduğunu belirten Levent Piriştina, "Takımımızı tribünden destekleyeceğim. Hepsine güveniyorum" diye konuştu. Futbolcular da Piriştina'ya galibiyet sözü verdi.