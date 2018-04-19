Cumhurbaşkanı istedi Kınık marş yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Afrin için marş istemesi üzerine Kınık Belediyesi harekete geçti. Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, hemşehrisi olan Kınıklı söz yazarı-besteci, sanatçı Fırat Tanır'a ait olan, "Canım Türkiyem" adlı marşa sponsor oldu. Klip çekimleri İzmir
'in Kınık İlçesi'nde yöre halkıyla birlikte yapılan marş halkın da katılımıyla Kınık Belediyesi Sakız Adası Sosyal Tesisleri'nde tanıtıldı. Birlik ve beraberlik mesajı veren marşa şimdiden aşırı ilgi gösterilmesi ve beğenilmesi dikkatlerden kaçmadı. Yıllardır söz yazıp bestelediğini belirten Fırat Tanır, "Müzik yolculuğuma çıktığımda iki hayalim vardı. Birincisi ve en önemlisi, ülkeme, milletime, Türkiyem'e bir şarkı yazmak, bestelemek ve yorumlamaktı. İkinci hayalim ise, yaptığım şarkının klibini memleketimde sizlerle çekmekti. Sizlerin desteği ile bu iki hayalimi de gerçekleştirmiş bulunmaktayım. Yapımda ve yayında emeği geçen, başta Belediye Başkanımız Dr. Sadık Doğruer olmak üzere hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.