Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Elinde bıçakla üzerine düşmüş

Elinde bıçakla üzerine düşmüş

Giriş Tarihi: 19.4.2018
Elinde bıçakla üzerine düşmüş
'in Karabağlar İlçesi'nde geçtiğimiz aralık ayında meydana gelen olayda 40 yaşındaki Funda Turan ile evde bulunan sevgilisi 29 yaşındaki Tanju Madanoğlu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine Madanoğlu, Turan'ı bıçakla öldürdü. Olay sonrası tutuklanan Madanoğlu'na ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. İzmir 9. Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, savunma yapan sanık Madanoğlu, tartışma sırasında elinde bıçak varken ayağının takılıp üzerine düştüğünü, bıçağın Turan'a değdiğini söyledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Elinde bıçakla üzerine düşmüş
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN