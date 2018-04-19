Elinde bıçakla üzerine düşmüş

İzmir
'in Karabağlar İlçesi'nde geçtiğimiz aralık ayında meydana gelen olayda 40 yaşındaki Funda Turan ile evde bulunan sevgilisi 29 yaşındaki Tanju Madanoğlu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine Madanoğlu, Turan'ı bıçakla öldürdü. Olay sonrası tutuklanan Madanoğlu'na ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. İzmir 9. Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, savunma yapan sanık Madanoğlu, tartışma sırasında elinde bıçak varken ayağının takılıp üzerine düştüğünü, bıçağın Turan'a değdiğini söyledi.