Evde öldürülmüş

İzmir
'in Torbalı İlçesi'nde geçtiğimiz cumartesi günü cesedi yakılmış halde aracının içinde tarım işçileri tarafından bulunan Zafer Tuğla Fabrikası'nın sahibi evli 3 çocuk babası 46 yaşındaki Murat Öğüt cinayetinin detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Öğüt'ün 26 yıllık eşi Öznur Öğüt, 24 yaşındaki oğlu Hadi Öğüt, ve 19 yaşındaki Batuhan Öğüt ile aile dostları Coşkun Gündüz cinayet zanlısı olarak gözaltına alındı. Jandarmada susma hakkını kullanan ve ifade vermeyen Öznur Öğüt, Batuhan Öğüt, Hadi Öğüt ve Coşkun Gündüz işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Öğüt'ün eşi, adliyeye götürülürken, elleriyle yüzünü kapadı. DELİL KARARTTILAR
Coşkun Gündüz'ün ifadesi sonrası harekete geçen jandarma ekipleri işadamının lüks apartmanında titiz bir inceleme yaptı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri birlikte çalışarak temizlenen kan izlerini araştırdı. Son teknoloji aletleri kullanan güvenlik geçleri oturma odasında temizlenen kan izlerini tespit etti. Apartmandan toplanan tüm deliller incelenmek üzere el konuldu. Cihat Murat Öğüt'ün yeni yaptırdığı ve sadece kendisinin oturduğu 4 katlı lüks apartman dairesinde öldürüldüğü, ardından cinayete dair iz bırakmamak için halıya sarılıp lüks cipinde cesedin yakıldığı tahmin ediliyor. Jandarma araştırmasını bu yönde derinleştirirken, Öğüt ailesinin yeni yaptırdıkları lüks apartmana yaklaşık 5 ay önce taşındıkları öğrenildi. Abi Cahit Öğüt'ün ilk başta bu apartmanın bir dairesine taşınmayı düşündüğü ancak kardeşi Cihat Murat Öğüt ile arası açık olduğu için taşınmaktan vazgeçtiği iddia edildi. İşadamı Cihat Murat Öğüt'ün İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan DNA incelemesi henüz sonuçlanmadığı belirtilirken, olayla ilgili gözaltı sayısının artabileceği bildirildi. Öğüt ailesinin apartmanını adeta ölüm sessizliği kapladı. Lüks apartmanın zemin katındaki dükkanın boş durduğu gözlendi. Öte yandan cesedi tamamen yanan Murat Öğüt'ün cenazesinini bugün toprağa verileceği öğrenildi.