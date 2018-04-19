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Girişler ücretsiz oldu 7 bin kişi ziyaret etti Turizm Haftası kapsamında girişleri 2 saat ücretsiz yapılan Pamukkale’yi 7 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Vatandaşlar ücretsiz girişlere ilgi gösterince travertenlerde yoğunluk yaşandı

Giriş Tarihi: 19.4.2018