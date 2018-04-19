Girişler ücretsiz oldu 7 bin kişi ziyaret etti

Denizli
'de 42. Turizm Haftası kapsamında UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Pamukkale Ören Yeri'ne girişler 16.00-18.00 arasında 2 saat ücretsiz yapıldı. Beyaz cennet ziyaretçi akınına uğradı. Vatandaşlar Beyaz Cennet'e akın edince girişlerde uzun yaya ve araç kuyruklarına oluştu. Termal suların oluşturduğu görsel güzelliklere 7'den 70'e turistler büyük ilgi gösterdi. Pamukkale'ye gelen yerli ve yabancı turistler, travertenler üzerinde yürüdü, hatıra fotoğrafı çektirdi, bazıları ise antik havuzda termal suların keyfini çıkardı. Hierapolis Antik Kenti'ni de gezme fırsatı bulan ziyaretçiler özellikle antik tiyatro ve anıt mezarlara ilgi gösterdi. İLGİ GÖRÜYOR
Son yıllarda Pamukkale'ye gelen yerli ve yabancı turist sayısında artış olduğunu belirten Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, "Pamukkale'ye girişlerin 2 saat ücretsiz olmasını fırsat bilen ziyaretçiler ören yerine akın etti. Bu yıl Pamukkale'ye yoğun talep var. Artık ziyaretçiler tatil rotalarını Pamukkale'ye çevirdi. Girişlerin ücretsiz olduğunun haberini alan vatandaşlarımız travertenlerde yürüyecek yer bırakmadı. Adeta insan seli oldu. Bu ilginin diğer günlerde devam etmesi için gerekli çalışmaları yapacağız" dedi.Ankara'dan ailesiyle gelen Yusuf Beydemir, Pamukkale'yi ilk kez gördüğünü ve eşsiz manzarasına hayran kaldığını söyledi.