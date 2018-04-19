Göztepe’nin ağları 47 defa sarsıldı Göztepe 14 yıl sonra döndüğü Süper Lig’de özellikle ilk yarıda gösterdiği performansın aksine 29 haftada kalasinde 47 gol gördü. Göz- Göz, ilk 10’da en fazla gol yiyen takım oldu

Giriş Tarihi: 19.4.2018