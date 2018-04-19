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Horoz, Samsun’a diş geçiremiyor

Giriş Tarihi: 19.4.2018
Horoz, Samsun’a diş geçiremiyor
Spor Toto 1. Lig'de pazar günü kendisi gibi 34 puanı bulunan düşme hattındaki Samsunspor'la deplasmanda sezonun en kritik sınavlarından birine çıkacak spor, rakibi karşısında son yıllarda yaşadığı şanssızlığını kırmak istiyor. Ligin ilk yarısında evinde 0-0 berabere kaldığı rakibini yenerek ikili averajda üstünlük sağlamak isteyen Denizlispor, 24 Şubat 2013'ten bu yana Samsunspor karşısında üstünlük kuramadı.İki takım arasında oynanan son 9 maçta Samsunspor 6 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 3 maç beraberlikle sonuçlandı. Yeşil-siyahlılar, son 3 randevuda rakip fileleri bile sarsamadı. Denizlispor, pazar günü kazanması halinde 1883 gün sonra rakibini mağlup etmiş olacak.
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Horoz, Samsun’a diş geçiremiyor
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