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Hurda araçlar sanat eseri oldu

’de İlhami Acar, hurdaya ayrılmış araçlardan topladığı parçaları sanat eserine çeviriyor

Giriş Tarihi: 19.4.2018
Hurda araçlar sanat eseri oldu
'de, 25 yıllık demirci ustası İlhami Acar, belediyedeki hurdaya çıkmış araçları birer sanat eserine dönüştürüyor. 49 yaşındaki 2 çocuk babası Acar'ın, tamamını hurdalardan ortaya çıkardığı eserler herkesin dikkatini çekiyor. Mazgal tamiri ve bakımı başta olmak üzere şantiyede çeşitli işler yapan Acar'ın hayatı, 5 yıl önce belediye hurdalığında çalışan arkadaşlarını ziyarete gittiği gün değişti. Ziyarette gördüğü hurda araçları inceleyen Acar, oğluna doğum günü için bu parçalardan oluşan minyatür uçak yapmaya karar verdi. İlk zamanlar hurda parçalarından uçak yapmakta zorlanan Acar, 2 ay içerisinde bunu başardı. Zaman içinde hurdalığı daha çok ziyaret etmeye başlayan Acar, mesai saatleri dışında şantiyede kalarak oradan topladığı parçalarla deve kuşu, ceylan, çeşitli kuşlar, Zeybek oynayan Efe gibi irili ufaklı birçok objeyi yaptı.

MEYDANLARDA SERGİLENİYOR
Acar'ın yaptığı eserleri çok beğenen belediye yönetimi, en büyüğü 2.5 metreyi bulan kuş ve ceylan heykelini, Sarnıç Mahallesi'nde bulunan iki meydanda sergilemeye başladı. İlhami Acar, "Eserler ortaya çıkınca tüm yorgunluğumu alıyor. Hurdalardan Atatürk'ün üç boyutlu portresini yapmak istiyorum" dedi.
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Hurda araçlar sanat eseri oldu
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