İki bakandan Arnavutça dersi

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İzmir
'in Kemalpaşa ilçesinde, Arnavutluk Eğitim Spor ve Gençlik Bakanı Lindita Nikolla ile ikili görüşme yaptı, Aliya İzetbegovic Ortaokulu'nu gezdi. Ortaokulda da, Arnavutça'nın seçmeli ders olarak kabul edilmesinden dolayı tören düzenlendi. Seçmeli dersin görüldüğü sınıfı ziyaret eden iki bakan, burada öğrencilerle Arnavutça konuştu. Törende konuşan Bakan Yılmaz, seçmeli ders olarak Arnavutça'yı başlattıklarını söyleyip, hayırlı olmasını diledi. Bakan Yılmaz, 4 yıl sonunda, öğrencilerin akıcı bir şekilde Arnavutçayı konuşabilecek düzeye geleceklerini söyledi.