İzmir’deki 5 motorize ekip hayat kurtarıyor

İzmir
'de 112 Acil Servis doktorlarından oluşan 5 motorize ekip bulunuyor. Ekipler, Karşıyaka, Hatay, Göztepe- Güzelyalı- Küçükyalı- Mustafa Kemal Sahil Bulvarı bölgesi, Çeşme ve Buca'da görev yapıyor. Motorize ekiplerin bir yılda müdahale ettikleri vaka sayısı, 2 bin 500'ü buluyor. Hayat kurtaran motorize ekipler, ilk müdahale ekipleri olarak da adlandırılıyor. Görevli doktorlardan Vural Akçay (45), toplumun 'motorize doktor' kavramına pek alışık olmadığını söyledi. Hayat kurtaran motorize ekipleri trafikte gören sürücüler, doktorları polis sanınca ortaya ilginç görüntüler çıkıyor. Doktor Vural Akçay, trafikte kendilerini gören sürücülerin, hemen emniyet kemerini taktığını ve araç kullanma şeklinin değiştiğini söyledi. MAKAM ARACI YERİNE BİSİKLET KULLANIYOR
İzmir'in Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş, ilçede bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için makam aracı yerine bisikleti tercih ediyor. Her sabah mesaiye bisikletiyle gelip giden Uğurtaş, ilçedeki kamu kurumlarına da yazı göndererek, bu konuda talepte bulunanlara yardımcı olmayı amaçlıyor.