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Kadınların kurduğu kütüphane hizmete açıldı

Giriş Tarihi: 19.4.2018
Kadınların kurduğu kütüphane hizmete açıldı
'de Filiz Akın'ın Mayıs 2016'da sosyal medya üzerinden kurduğu Kadınsal Hareketler Bunlar' grubu, kısa sürede büyüdü, bir gönüllü ordusu haline geldi. Grup, birçok yardım faaliyetinden sonra İzmir'in Balçova ilçesindeki Başöğretmen Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu'na kütüphane kurmak için kolları sıvadı. Kimi restoranındaki kahvaltı menülerinden ya da kozmetik malzemelerin satışından kazandığını, kimisi de pasta, el işi ya da örgü malzemesi satarak elde ettiği geliri #khbkütüphanekermesi etiketi ile bağışladı. 120 kadının bağışlarıyla okula, bin 500 kitabın bulunduğu bir kütüphane kuruldu. Kütüphanenin açılışına Balçova İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Atilla, öğretmen ve öğrenciler yaptı.
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Kadınların kurduğu kütüphane hizmete açıldı
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