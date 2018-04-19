Kalbine kablo yerleştirdiler

Muğla
'nın Milas İlçesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi 49 yaşındaki ev hanımı Nazife Sağlık, 4 yıl önce kalbinin hem sağ hem de sol kısmından protez kalp kapağı ameliyatı oldu. Ancak bu ameliyatlarla tam olarak sağlığına kavuşamayan Nazife Sağlık'a, Milas'ta gittiği hastanede kalp yetmezliği tanısı kondu ve şoklama cihazı takılması önerildi. Ancak Nazife Sağlık, daha önceden protez kalp kapağı ameliyatı olduğu için kalbine şoklama cihazı takılması zor bir operasyon olarak görüldü ve Medical Park İzmir
Hastanesi'ne sevk edildi. Medical Park İzmir Hastanesinde Prof. Dr. İstemihan Tengiz ve Doç. Dr. Serkan Saygı tarafından kalbin toplardamarı içerisine şoklama cihazı kablosunu yerleştirerek hastayı tekrar sağlığına kavuşturdu. İki uzman doktorun yaptığı bu operasyon tıp literatürüne 6. vaka olarak geçti. LİTERATÜRE GİRDİ
Normal yöntemlerle hastaya pil takılmasının imkansız olduğunu belirten Prof. Dr. İstemihan Tengiz, "Kalbin kendi toplardamarlarından orta kısımdan arkaya doğru geçen 'middle cardiac vein' olarak adlandırılan toplardamar içerisine bu şoklama cihazının kablosunu başarıyla yerleştirdik. Araştırmalarımıza göre yaptığımız bu operasyon Pubmed kaynaklarına göre dünya tıp literatüründe 6. Vakadır" dedi.