Korsana ‘dur’ dendi

İzmir
'de yasadışı taşımacılık yapan korsanlar, pervasızlıklarıyla da "Bu kadarına pes" dedirtti. Kanunlara meydan okuyup kayıtdışı ekonomiye yol açan bu kişiler, korsan taşımacılığı kurdukları internet siteleri üzerinden alenen duyurmaya kalktı. İl Emniyet Müdürlüğü, ne yasa ne de sınır tanıyanlara yönelik harekete geçti. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Adnan Menderes Havalimanı başta olmak üzere kentin farklı yerlerinde izinsiz yolcu taşıyanlara şok operasyon gerçekleştirdi. İki günde 55 araç sahibi ve sürücüsü hakkında cezai işlem uygulandı. İlk kez yakalananlara 3 bin 6 lira, iki ve üzeri yakalananlara ise 5 bin 10 lira para cezası kesildi. Cezalar hem sürücülere hem araç sahiplerine tebliğ edildi. Korsan aracın sahibi sürücü ise 60 gün trafikten men edildi. HAKSIZ KAZANCA SON
İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'a teşekkür etti. Anık, hak gaspına 'dur' denilerek Türkiye'ye örnek olacak bir uygulamaya imza atıldığını dile getirdi, şunları söyledi: "Ortada ciddi bir sorun vardı, haksız ve hukuksuz şekilde kazanç elde ediliyordu. İnterneti ve sosyal medyayı kullanarak müşteri arayan korsanlara karşı daha etkin mücadele edilmesi için birçok kez çağrıda bulunmuştuk. Ne mutlu ki, kazancımıza göz dikenlere artık göz açtırılmıyor. Valimiz Erol Ayyıldız'a, Adnan Menderes Havalimanı Mülki İdare Amirimiz Aydın Memük'e ve Emniyet Müdürümüz Hüseyin Aşkın ile emniyet güçlerimize müteşekkiriz." Oda Başkanı Celil Anık, ayrıca D1 ve D2 belgeleriyle havalimanından otellere rezervasyonlu yolcu transfer eden servis araçlarına yönelik herhangi bir işlem gerçekleştirilmediğine de dikkat çekti. Anık, "Yasal taşımacılık yapanlarla sorunumuz yok, mücadelemiz hak gaspına sebep olanlara yönelik" şeklinde konuştu.