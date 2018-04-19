Kütahya'da 'İnsanlık ölmedi' ödülleri sahiplerini buldu

Hezar Dinari Kültür Merkezinde düzenlenen ödül törenine Vali Ahmet Hamdi Nayir, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören ile eşi, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, akademisyenler, STK Temsilcileri, bazı daire müdürleri ile çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı.

İnsanlık Ölmedi Ödül Törenini ulusal ve uluslar arası boyuta taşımayı hedeflediklerini kaydeden DPÜ Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, "Amacımız aynı organizasyon içinde güzel insanları bir araya getirmek. İnsanlığın ölmediğini, bu necip millet var oldukça da ölmeyeceğini, örneklerini çoğaltarak devam ettireceğini, burada, bu gece hep beraber olmak için böyle bir tören düzenliyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda "İnsanlık Ölmedi Ödülleri" törenlerinin ulusal ve uluslararası boyuta taşınacağına inanıyorum" dedi.

Törende konuşan Vali Ahmet Hamdi Nayir, "İnsanlık Ölmedi" projesiyle Kütahya'dan dünyaya önemli mesaj verildiğini söyledi. Projede emeği geçenlere teşekkür eden Vali Nayir, "Bu projede yer alan bütün ekip oldukça önemli bir görev ifa ediyorlar. İnsanlık ölmedi dedirtmek her bir insan için mümkün olan bir fırsattır. İnşallah insanlığımızı unutmadan insanlık ölmedi dedirtecek bir hayat hepimize nasip olur. İnsanlığın öldüğü yerde birilerinin nasıl hayatta kaldığının da hiçbir önemi yok. Bizler bu dünyayı bize emanet edildiği şekilde, ilim, irfan sahiplerinin bize öğrettiği şekilde, insanlık ölmedi bir tarzda yaşamamız ve yaşatmamız lazım. Ben burada ödül alacak olan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu projeyle de Kütahya'dan dünyaya önemli bir mesaj verildiğini belirtmek istiyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından ödüle layık görülen 8 hikaye okunarak iyilik sahipleri ödüllendirildi. İyilik sahipleri ödüllerini Vali Ahmet Hamdi Nayir ile protokol üyelerinin elinden aldı.

Duygusal anların da yaşandığı törende Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriyeli çocuğa çikolata veren Türk askeri ile Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'deki halka gıda yardımında bulunup, sağlık taraması yapan Mehmetçik de "İnsanlık Ölmedi" ödülüne layık görüldü.

Ödülü, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, Mehmetçik adına Vali Ahmet Hamdi Nayir'e takdim etti. Vali Ahmet Hamdi Nayir, ödülü en kısa sürede sahiplerine ulaştıracaklarını söyledi.