Kütahyalı çobanlar eşlerine sigorta desteği istiyor

Kütahya Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkan Yardımcısı Yavuz Turan, çobanların sosyal güvencesi olmaması sebebiyle kız verilmediğini belirterek devletin çobanların eşlerine sigorta desteği vermesini istedi.

Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıya Kütahya Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bahattin Atakan, yönetim kurulu üyeleri ve küçükbaş hayvan yetiştiricileri katıldı.

Toplantıda konuşan Turan, "Bugün toplantımızda üyelerimize iyi damızlık, koç ve teke yetiştirmek için bir çiftlik almış bulunuyoruz. Bununla ilgili üyelerimize müjdeyi verdik ve bu konuda bilgilendirmelerde bulunduk. Aynı zamanda üyelerimize güncelleme listeleri ile ilgili bilgiler verdik. Çiftçi malları ve küpeleme konusunda problemler yaşıyorduk onlarla ilgili bilgilendirme yaptık. Bir de üyelerimize göndermiş olduğumuz mesajları okumamalarından kaynaklanan sıkıntılar oluyordu. Bu konuda da açıklamalarda bulunduk" diye konuştu.

"DEVLETİMİZİN 5 BİN TL ÇOBAN SİGORTA DESTEĞİ VAR"

Ayrıca devlet teşviklerinin arttırılması gerektiği konusunda da önemli açıklamalar yapan Yavuz Turan, "Devletimizden isteğimiz küçükbaş hayvanı teşvik etmek için verilen 25 TL desteğin arttırılması. 2 yıldan bu yana arttırılmadı. Aynı zamanda köyden şehre göç eden gencimiz bu işi yapsın diye, bu işlerle uğraşanların eşlerinin sigortasını devlet ödesin. Ancak bu şekilde üretim arttırılabilir. Çünkü genç nesil bu işlere heves etmediği için ve çobanlığı meslek olarak görmediği için bu işi yapmıyor. Devletimizin 5 bin TL çoban sigorta desteği var. Anaç hayvana 25 TL destek veriyor. Ama erkek materyale destek alamıyoruz. Büyükbaş hayvanlarda hem dişiye hem erkek materyale destek veriyor. Küçükbaş hayvanlarda bu desteği alamıyoruz. Türkiye geneli bir sorunumuz da çiftçi malları küçükbaş hayvan başına büyük bedeller alıyor. Yaylım bedeli diye 15 TL para alınıyor, biz buna itirazda bulunduk. Yem, saman desteği gibi destekler almak istiyoruz. Devletimiz son günlerde bu konuda adımlar atmaya başladı" ifadelerini kullandı.

ÇOBANLAR EŞLERİNE SİGORTA DESTEĞİ İSTİYOR

Turan, küçükbaş hayvancılıkla uğraşan gençlerin eşlerinin de güvence altına alınmasını istediklerini ifade ederek, "Bekar bir arkadaşımızı düşünelim. Bu işe heves etmiş ve bu işi yapmak istiyor. Fakat evlenme yaşına geldiğinde, bir kız istemeye gidildiğinde, ne iş yaptığı sorulduğunda maalesef kız verilmiyor ve o arkadaş da bu işten uzaklaşıyor. Neden eşine sigorta dersek, bu işler tek başına olmaz. Onun için bayanlara devletimiz sigorta parası adı altında destek verirse, eşler de kendini garanti altına görür ve teşvik olmuş olur. Biz de bu şekilde bir teklif sunuyoruz, ama nasıl olur onu devletimiz bilir" diyerek desteklerin her yönden arttırılmasını istedi.

"SOSYAL GÜVENCESİ OLAMAYACAĞINI DÜŞÜNEN GENÇLER BU İŞE OLUMLU BAKMIYOR"

Tavşanlı ilçesinde çocukluğundan bu yana küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Ramazan Sarı, "Hayvandan kazandığımızı hayvanımız kendi yiyor. Devlet şayet eşlere sigorta desteği verirse buna teşvik artar. Bu şekilde hem yaptığımız bu işe talep artar ve talep arttığı gibi hayvancılıkta artar. Şu an bu işte 80 kişi uğraşıyorsa 100 kişi uğraşır geçimini sağlar. Yeni nesil de bu hayvan yetiştiriciliğine geri döner" dedi.

Küçükbaş hayvan sahibi Saffet Sarı ise, öncelikli sorunlarının hayvanları otlatacak yer bulamadıkları olduğunu ifade ederken, bu işle uğraşanların geçim sıkıntılarına da değindi. Saffet Sarı, devletin vereceği desteklerle hayvancılığa geri dönüş olacağını dile getirerek, "Sosyal güvencesi olamayacağını düşünen gençler bu işe olumlu bakmıyorlar. Gençler asgari ücret sigortam olsun diyerek çalışmaya gidiyor, burada 3 bin TL maaş versek kabul etmiyorlar" ifadelerini kullandı.

Ömerbey Mahallesinde Küçükbaş hayvan çobanlığı yapan Hülya Sarı ise en küçük nesil kendilerinin olduğunu belirtirken, "Bizden başka bu hayvancılık yapacak nesil zor bulunur. Hayvanlarımızı otlatacak yer zor buluyoruz. Heves etmiyorlar." diyerek sıkıntılarını dile getirdi.