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’tan erken seçim kararına tam destek

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği () Şube Başkanı Mehmet Reşit Ürper, erken seçim kararıyla ilgili olarak, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamış olduğu 24 Haziran 2018 tarihinde erken seçim kararını, iş dünyası ve ülkemizin geleceği adına son derece olumlu karşılıyoruz” dedi.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 19.4.2018 15:01
Manisa MÜSİAD’tan erken seçim kararına tam destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran olarak açıkladığı erken seçim kararına bir destek de 'lı iş adamlarından geldi. MÜSİAD Şube Başkanı Mehmet Reşit Ürper, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İş dünyası olarak, üretim ve istihdamın artırılması ve ülke ekonomisinin ileri taşınması adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun da en büyük itici gücünü iç ve dış siyasette istikrar ortamı oluşturuyor. İstikrar ise halkın desteği ile göreve gelmiş güçlü iktidarlarla mümkündür. Türkiye, istikrarı ortadan kaldırmaya ve ülkemizi kaosa sürüklemeye yönelik, içeriden ve dışarıdan çalışan tüm şer odaklarına en güzel cevabı, aziz milletimizin desteği ile 15 Temmuz 2016'da vermiştir. 15 Temmuz hain darbe girişiminin önlenmesinin ardından, 16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen referandum sonucunda, milletimizin kararıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş onaylanmış ve istikrar ortamı sürdürülmüştür. İş dünyasının ihtiyacı olan istikrar ortamını sürdürülebilmek ve yakın coğrafyamızda cereyan eden siyasi ve fiziki hareketlilik karşısında doğru pozisyon alabilmek adına, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne bir an önce geçmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamış olduğu 24 Haziran 2018 tarihinde 'erken seçim kararını', iş dünyası ve ülkemizin geleceği adına son derece olumlu karşılıyoruz. İnanıyoruz ki bu seçim sonuçları 2023 hedeflerimizin gerçekleştirilmesi ve güçlü Türkiye'ye giden yolda bütün engellerin bertaraf edilebilmesi adına büyük bir dönüm noktası olacaktır. Seçim kararının tüm ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz" dedi.

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Manisa MÜSİAD’tan erken seçim kararına tam destek
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