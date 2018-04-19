Manisa'da bu sokak ıhlamur kokacak

Yunusemre Belediyesi ilçede mahallelerin tertemiz ve yemyeşil bir görünüme kavuşması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bugüne kadar Güzelyurt Mahallesi'nde yaklaşık 10 bin fidanı toprakla buluşturan Yunusemre Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri 5766 sokağı ıhlamur sokak yapıyor. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, sokakta yapılan çalışmayı yerinde inceledi. Başkan Çerçi'ye Park ve Bahçeler Müdürü Volkan Aydoğdu ile Fen İşleri Müdürü Fuat Balcı da eşlik etti.

Çalışmayla sokağın güzel bir görünüme kavuşmasının yanı sıra mis gibi de kokacağını kaydeden Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Belediye olarak ilçemizin tüm mahallelerine olduğu gibi Güzelyurt Mahallemizde de binlerce ağaç türünü kazandırdık. Yine mahallemizin 5766 sokağına 67 adet ıhlamur ağacı dikiyoruz. Yapılan çalışmayla mahallemiz mis gibi kokacak. İlçemizin tüm mahallelerinde ağaçlandırma çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Mahalle sakinleri yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye teşekkür etti.