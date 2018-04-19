Memur Sen, yeni yerinde hizmet verecek

Memur Sen ve Eğitim Bir Sen İzmir
İl Temsilciliği, düzenlenen açılış ile yeni yerinde hizmet vermeye başladı. Alsancak Cumhuriyet Bulvarı üzerinde 400 metrekare alana kurulu olan il temsilciliğinin açılış konuşmasını yapan Memur Sen ve Eğitim Bir Sen Başkanı Ali Musa Bina, "Bu mekan da daha güçlü ve kamu çalışanları ile ülkemiz adına yararlı işler yapacağımıza inanıyorum. Medeniyet değerlerimizi geliştiren bir kuruluş olduğumuzu düşünüyor ve tüm üyelerimize hayırlı olması dileğiyle" dedi. Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise üyeleriyle birlikte 1 milyonu aşkın Türkiye'nin en büyük emek hareketi olduklarını belirterek, "Niyet bozulmadığı, yürüyüş bozulmadığı ve gayret gösterildiği için bugün ihtişamlı bir görevdeyiz. Türkiye'nin en büyük emek hareketiyiz. Dünya ülkelerinde emek örgütleriyle işbirliği yapan bir aileyiz. Memur Sen'e bugünleri gösteren rabbimizden hamdolsun. Mekanlarımız önemli. Memur Sen üyelerine hizmet eden bir kuruluştur. İzmir'de ise üyelere rahat bir nefes aldıracak mekanı açmış bulunuyoruz. Burada Memur sen ve tüm bileşenlerine daha iyi bir hizmet vereceğiz" dedi.